Пологи, Запорожская область, 10 июня, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Вечером 9 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Пологи Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

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«Зафиксирован террористический обстрел города Пологи, ВСУ ударили по частному сектору города. От полученных ранений погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение», — заявил глава области.

Он отметил, что на место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий обстрела. Родным и близким погибшей окажут всю необходимую помощь, добавил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно, что в городе Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в белгородскую горбольницу № 2 госпитализировали мужчину, получившего при обстреле множественные осколочные ранения. Кроме того, в областную больницу доставили двух женщин с различными осколочными ранениями.

9 июня в Херсонской области один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что в Новой Маячке погиб 25-летний молодой человек, там же ранена женщина. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в Новой Каховке.

В Запорожской области 8 июня ВСУ нанесли артиллерийский удар по Энергодару. Был выпущен один снаряд в район администрации, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.