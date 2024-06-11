Горловка, ДНР, 11 июня, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Жительница Горловки погибла при обстреле со стороны украинской армии, сообщил 11 июня мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вследствие обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки», — сообщил Приходько.

Глава города выразил родным и близким погибшей соболезнования.

По данным Совместного центра контроля и вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ утром 11 июня дважды обстреляли Горловку — в шесть часов утра и в 06:10 мск. Никитовский район ВСУ атаковали снарядами калибра 155 мм.

Кроме того, в 01:20 мск на Никитовский район украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня вечером в Запорожской области в городе Пологи погибла пожилая женщина. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, пенсионерка погибла в результате обстрела украинской армией жилого сектора.

СЦКК 10 июня сообщил о ранении, которое получил житель Донецка при детонации взрывоопасного предмета, выпущенного со стороны ВСУ.