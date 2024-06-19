Курск, 19 июня, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Украинскую ракету сбили над Медвенским районом Курской области российские военные. Об этом сообщил 19 июня в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Спасибо нашим защитникам — бойцам ПВО!» — написал Смирнов.

Около 14:20 мск в Курской области объявили предупреждение о ракетной опасности, оно действовало примерно полчаса. Власти призвали жителей пройти в укрытия и напомнили, что приближаться к обломкам ракет и беспилотников опасно.

Как сообщало ИА Регнум, ночью в Курской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения атаки, заявил Смирнов.

Утром 14 июня ВСУ обстреляли город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка в Курской области. Всего зафиксировали десять прилётов. На одной из улиц Суджи прямым попаданием разрушило жилой дом. Двух человек, получивших ранения, доставили в больницу. Ещё один мирный житель погиб, это установили во время подомового обхода.