Курск, 14 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Один человек погиб при украинском обстреле Суджанского района в Курской области, сообщил 14 июня временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Врио губернатора сообщил, что утром 14 июня ВСУ обстреляли город Суджа, сёла Гончаровка и Заолешенка. Всего зафиксировали десять прилётов. В результате украинского обстрела ранения получили два человека. Их доставили в больницу.

На одной из улиц Суджи прямым попаданием разрушило жилой дом. Смирнов сообщал, что подомовой обход проведут, когда позволит обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 14 июня российские силы противовоздушной обороны уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией шести регионов России. По данным Министерства обороны, над Курской областью сбили шесть дронов ВСУ.

Вечером 10 июня российские средства радиоэлектронной борьбы подавили и обезвредили в приграничных районах Курской области 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.