Население Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Курск, 19 июня, 2024, 02:51 — ИА Регнум. В Курской области ночью 19 июня объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Иван Шилов ИА Регнум
Украинский БПЛА
Он попросил население сохранять бдительность.
Смирнов заверил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения атаки.
Как сообщало ИА Регнум, ВС России поразили склад 44-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для распределения поставленной западной техники.
В Азове Ростовской области ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.