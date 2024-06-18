Курск, 19 июня, 2024, 02:51 — ИА Регнум. В Курской области ночью 19 июня объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Он попросил население сохранять бдительность.

Смирнов заверил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России поразили склад 44-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для распределения поставленной западной техники.

В Азове Ростовской области ночью 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.