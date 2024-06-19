Москва, 19 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Качественные характеристики военной продукции, которая поставляется в зону специальной военной операции (СВО), необходимости совершенствовать, заявил 19 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Надо совершенствовать качественные характеристики применяемых изделий», — сказал он.

Премьер-министр призвал уделять особое внимание увеличению производства на предприятиях, выпускающих компоненты для средств поражения. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил помочь завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ряда таких организаций.

«Эта работа ведётся в рамках группы по реализации специального инфраструктурного проекта, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, в том числе в части оптимизации проектных решений, корректировки регуляторики и межведомственного согласования», — отметил Мишустин.

Глава российского правительства заявил также о необходимости тщательного контроля за использованием денежных средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса России, чтобы предотвращать возможные нарушения. Он добавил, что необходимо строго соблюдать установленные сроки поставок вооружений и техники в зону СВО.

Мишустин подчеркнул, что Россия продолжает наращивать производство различной продукции для нужд спецоперации и призвал не сбавлять набранный темп.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в случае серьёзных отклонений в выполнении планов-графиков поставок в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) «проштрафившимся» предприятиям может грозить смена собственника. Вместе с тем он отметил, что министерство готово поддерживать предприятия в повышении их производительности, а также в вопросе оптимизации.

Президент России 25 мая на совещании в подмосковном Королёве предложил руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений. Большинство предприятий ОПК, по его словам, в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением.

Ранее Путин отмечал, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности, он призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации. Также глава государства заявлял, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.