Москва, 15 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности, заявил 15 мая президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине. Он призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Путин объяснил назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова. На это решение повлиял рост расходов на оборону и безопасность в 2024 году.

Глава государства в апреле заявил, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.

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Также в апреле Путин отметил, что темпы роста российской экономики сохраняются на хорошем уровне и превышают 4%. Он подчеркнул, что в Европе таких результатов нет ни у кого.