Москва, 4 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 4 апреля, что российскую экономику не переводят на военные рельсы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обращаю внимание, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет», — сказал глава государства на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.

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Как сообщало ИА Регнум, на заседании коллегии Минобороны в декабре 2022 года Путин заявил, что Россия избежит ошибок прошлого, когда ради наращивания обороноспособности разрушалась экономика, и не произойдёт ни милитаризации страны, ни милитаризации экономики. Это просто не требуется, уточнил президент.

Во время выступления на XII съезде ФНПР Путин также отметил хорошие темпы роста российской экономики. В стране растёт промышленное производство, государство решает стоящие перед ним задачи в социальной сфере, уровень безработицы и доля живущих за чертой бедности находятся на историческом минимуме, подчеркнул он.