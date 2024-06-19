Москва, 19 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В случае серьёзных отклонений в выполнении планов-графиков поставок в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) «проштрафившимся» предприятиям может грозить смена собственника. Об этом 19 июня заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании бюро Союза машиностроителей.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

Министр отметил, что основные идеи в планировании в ОПК уже внедрены и доказали свою работоспособность. Так, вся производственная база ОПК связана сквозными графиками комплектования, которые сводятся в план — графики поставок, уточнил Алиханов. Как подчеркнул глава Минпромторга, ход реализации графика находится под чётким контролем коллегии ВПК.

«И в случае серьезных отклонений в отношении «проштрафившихся» предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника. Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе, по сути, переведена на принципы жёсткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс», — добавил министр.

Вместе с тем Алиханов отметил, что Минпромторг готов поддерживать предприятия в повышении их производительности, а также в вопросе оптимизации.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 мая на совещании в подмосковном Королёве предложил руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений.

Большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением, отметил президент.

15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности. Он подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине и призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации. Также глава государства отмечал, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.