Москва, 19 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Решение стран-членов «группы семи» (G7) выделить Украине 50 млрд долларов за счёт доходов от российских активов является очередным воровством, заявила 19 июня на брифинге МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

14 июня представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заём Киеву уже в 2025 году.

«Это очередное воровство, теперь уже этим занимается «семёрка», — сказала Захарова.

Она также отметила, что страны-члены «группы семи» уже после указанных заявлений обратились к России с призывами не применять в их отношении ответных мер.

«После того, как «семёрка» (на саммите — Прим. ред.) в Апулии все это понавыпускала в виде пресс-релизов по поводу изъятия у нас в пользу киевского режима 50 млрд долларов, тут же по разным каналам эти же самые товарищи нам начали давать понять: «Это точно не мы, это другие члены «семерки» будут у вас отбирать, а к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, страны Евросоюза и G7 после начала спецоперации на Украине заморозили около 50% российских валютных резервов. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что любые попытки изъятия Западом замороженных российских активов будут воровством и не останутся безнаказанными. В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, заявил в мае министр финансов Антон Силуанов.

В мае Путин подписал указ, которым разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США. Российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба.