Санкт-Петербург, 19 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie продолжать разбирательство с ООО «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде, следует из картотеки арбитражных дел.

Pool Serch Carriere/Global Look Press

«Удовлетворить заявление (жалобу)», — говорится в постановлении.

Кроме того, суд удовлетворил требования «Газпром экспорта» о запрете чешской компании Innogy Energie продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска, а именно к французской Energia, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Сommodities.

24 мая российский суд запретил чешской CEZ судиться с «Газпром экспортом» в Женеве. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск, в котором компания «Газпром экспорт» просила запретить чешской CEZ продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро. Uniper подал иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпром экспорт», потребовав возместить ей убытки в 11,6 млрд евро, которые она якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.