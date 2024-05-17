Москва, 17 мая, 2024, 20:01 — ИА Регнум. «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска, а именно к французской Energia, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Сommodities, следует из картотеки арбитражных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

Все три исковых заявления подали 17 мая. Они связаны с экономическими спорами по гражданским правоотношениям. Других подробностей в картотеке не приводится.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро. Uniper подал иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпром экспорт», потребовав возместить ей убытки в 11,6 млрд евро, которые она якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.

До этого, 25 апреля, «Газпром-экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к чешской CEZ, австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH и ZSE Energia из Словакии. Помимо этого, иски подавались против «Нафтогаза Украины», нидерландской Gasunie Transport Service и Europol GAZ.