Санкт-Петербург, 24 мая, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российский суд запретил чешской CEZ судиться с «Газпром экспортом» в Женеве Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск, в котором компания «Газпром экспорт» просила запретить чешской CEZ продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. Об этом сообщает 24 мая «Газета.Ru».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Если CEZ продолжит судебный спор за рубежом, с чешской компании взыщут €57,7 млн в пользу «Газпром экспорта», следует из постановления суда.

Ранее «Газпром экспорт» потребовал запретить чешской CEZ продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве. Компания CEZ, на 70% принадлежащая чешскому государству, инициировала арбитраж на $45 млн в отношении «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая «Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области три новых иска: к французской Energia, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Сommodities. Иски, как указано в картотеке, связаны с экономическими спорами по гражданским правоотношениям.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро. Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпром экспорта», потребовав возместить убытки в 11,6 млрд евро, которые компания якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.

До этого, 25 апреля, «Газпром-экспорт» обратился в тот же суд с исками к чешской CEZ, австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH и словацкой ZSE Energia. Помимо этого, иски подавались против «Нафтогаза Украины», нидерландской Gasunie Transport Service и Europol GAZ.