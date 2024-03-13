Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Демьянчук/ТАСС

«В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с немецких компаний в пользу «Газпрома» 14,3 млрд евро», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, трейдер Uniper подал иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром экспорт». Немецкая компания потребовала возместить ей убытки в 11,6 млрд евро, которые она якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года.

При этом ранее директор по производственным вопросам немецкой энергетической компании Uniper Дэвид Брайсон заявлял журналистам, что «Газпром» соблюдает обязательства по поставкам газа в Европу и выполняет условия контракта.

В декабре 2022 года Еврокомиссия согласовала план правительства Германии по национализации немецкой энергетической компании Uniper. В документе сказано, что решение о национализации принято на фоне энергокризиса в ЕС и прекращения поставок в страну газа из России. Сложившаяся ситуация потребовала крупных вливаний капитала в Uniper для предотвращения неплатежеспособности организации.