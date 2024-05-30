Белгород, 30 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. От удара один человек погиб, девять получили ранения, сообщил 30 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Инцидент произошёл в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанёс удар по людям», — написал он.

Гладков также сообщил, что всех пострадавших отправили в медицинские учреждения. Врачи оказывают раненым медицинскую помощь. От удара также получила повреждения кровля частного дома. В доме никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая украинские войска атаковали в Белгородской области две «Газели» с рабочими и легковой автомобиль возле села Берёзовка. Микроавтобусы развозили работников свиноферм. От удара погибли шесть мирных жителей, пострадали ещё 35 человек, в том числе двое детей.

3 мая ВСУ атаковали пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. На нём развозили сотрудников коммерческого предприятия. В автобусе было три человека, включая водителя. Пострадал мужчина, ему потребовалась медицинская помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая сообщил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает информацию о том, что происходит в Белгородской области. Также российский лидер часто на связи с Гладковым.