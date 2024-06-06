Белгород, 6 июня, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия — с беспилотников были сброшены взрывные устройства», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно повреждён, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал.

Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Шебекино Белгородской области 4 июня украинские военные с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека.

2 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе области. Ранения и ожоги получили трое мирных жителей, они были доставлены в больницы, где получили всю необходимую помощь.