Рыльск, Курская область, 2 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Курской области. Об этом 2 июня сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

Временно исполняющий обязанности главы региона уточнил, что ВСУ при помощи дрона атаковали населённый пункт в Рыльском районе.

«Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль», ― написал врио в Telegram-канале.

Он уточнил, что ранения и ожоги получили три местных жителя. Их доставили в районную больницу, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные в ночь с 28 на 29 мая сбросили на жилые дома с двух беспилотных летательных аппаратов взрывные устройства в посёлке Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате случившегося никто не пострадал. Российские военные сбили один из коптеров.

Как уточнил врио главы региона, после падения взрывных устройств начались пожары в двух домах, трёх дворовых постройках и гараже. Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания.

В Курской области в ночь на 27 мая объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Дежурные средства противовоздушной обороны 26 мая перехватили или уничтожили десять беспилотников над территорией Курской области. Минобороны 2 июня сообщило об уничтоженном ночью украинском БПЛА над регионом.