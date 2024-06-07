Белгород, 7 июня, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дрон-камикадзе атаковал выезжающий из села Новопетровка Валуйского городского округа автомобиль. В момент атаки в нем находилась семья из трех человек — супруги и их взрослая дочь. Случилось самое страшное — дочь погибла», — добавил губернатор.

В результате атаки погибла женщина, еще два человека пострадали. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы ног, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки.

Порядка 40 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за последние сутки.

В Борисовском районе было выпущено 16 боеприпасов ВСУ по селам Богун-Городок, Зозули и хутору Казачье-Рудченское. Повреждены два частных жилых домовладения и один социальный объект. В Валуйском городском округе по селу Вериговка произведен обстрел четырьмя боеприпасами. ВСУ атаковали в Волоконовском районе поселок Волоконовка и села Голофеевка и Красная Нива. Атаки производились с помощью 1 БПЛА, который сбила система ПВО. Обошлось без жертв.

В Грайворонском городском округе 11 БПЛА атаковали город Грайворон, поселок Горьковский и ещё семь сёл. Также в ходе трёх обстрелов были выпущены 15 боеприпасов. Повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, одной квартире, шести автомобилях и на территории администрации Грайворонского городского округа. Пострадали двое мирных жителей, в настоящее время они проходят лечение в районной больнице. Об этом также написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.