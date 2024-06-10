Шебекино, Белгородская область, 10 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В городе Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил 10 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Пресс-служба губернатора

«По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей», — написал он.

По данным губернатора, в белгородскую горбольницу № 2 госпитализировали мужчину, получившего при обстреле множественные осколочные ранения ног и рук и ранение грудной клетки.

Кроме того, в областную больницу доставили двух женщин с различными осколочными ранениями.

Губернатор добавил, что в результате обстрела частично остались без электроэнергии Шебекино, а также сёла Ржевка и Нежеголь — из-за повреждения на линии электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 июня Минобороны России проинформировало об украинском дроне, сбитом над Белгородской областью.

Гладков накануне сообщил, что 31 человек, пострадавший в результате украинских обстрелов, находится сегодня на лечении в больницах в Белгороде: 17 человек проходят лечение в областной клинической больнице и 16 — в горбольнице № 2 Белгорода.