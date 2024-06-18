Пхеньян, 18 июня, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Пхеньян из-за предстоящего визита президента России Владимира Путина наполнен «атмосферой радости», написала 18 июня северокорейская газета «Нодон синмун».

(stephan) Флаг КНДР

«Пхеньян, встречающий самого дорого друга из соседней страны, охвачен атмосферой радости. Наш народ тепло приветствует президента Владимира Путина», — отметили авторы.

В статье говорится, что визит российского лидера в КНДР представляет реальную возможность развития дружественных отношений между странами.

В издании назвали Путина исключительным политиком, который своей непоколебимой волей и превосходными политическими навыками ведёт к победному завершению строительство сильной России, укрепляя государственную мощь, сплачивая народ и общество.

Правительство и народ КНДР выражают полную поддержку и солидарность с россиянами в связи с проведением специальной военной операции на Украине и решительно осуждают опасные попытки врагов разжечь огонь вооружённого конфликта по всей европейской территории, добавили в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии своего визита в КНДР президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» отметил, что несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, народ Северной Кореи столь же эффективно отстаивает свои интересы, борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. По словам Путина, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Москва готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, заверил президент РФ.

Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине, отметил Путин. Пхеньян был и остаётся убеждённым единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, а также учёте интересов друг друга, добавил президент России.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня заверил журналистов, что американские власти будут пристально следить за визитом российского лидера в Северную Корею.