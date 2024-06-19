Львов, Украина, 19 июня, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Ночью 19 июня в селе Малехов Львовской области Украины были слышны звуки взрыва. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Малехове прозвучал взрыв», — написал Садовой в Telegram-канале.

Никаких подробностей мэр не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Львова ночью 19 июня прогремели взрывы, информировал украинский телеканал «Общественное».

В ночь на 18 июня в городе Харькове прогремела серия взрывов. При этом на момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.

Поздним вечером 17 июня в Харькове также произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов.