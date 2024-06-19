Львов, Украина, 19 июня, 2024, 04:44 — ИА Регнум. На территории города Львова ночью 19 июня прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«Во Львове прозвучали взрывы», — написали журналисты в Telegram-канале.

Ранее, по данным украинского министерства цифровой трансформации, в восьми областях республики объявляли воздушную тревогу, включая Львовскую область.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 июня в городе Харькове прогремела серия взрывов. При этом на момент взрывов воздушную тревогу не объявляли. Местные власти информацию не комментировали.

На Украине вечером 18 июня воздушную тревогу объявили в четырёх областях. Сирены предупредили об опасности население Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой областей, а также подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Поздним вечером 17 июня в Харькове также произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов. Возможные последствия взрывов не приводились.