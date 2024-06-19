Оттава, 19 июня, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Россия ответит на новые санкции Канады, введённых против 13 «высокопоставленных представителей» российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Наш ответ последует по принципу взаимности», — сказал дипломат журналистам.

Степанов отметил, что очередные санкции Канады оправдывают безосновательными вымыслами и обвинениями, данные демонстративные решения не беспокоят Россию.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Канада расширила антироссийский санкционный список. Оттава наложила рестрикции на авиакомпанию «Победа», «Российскую газету» и телеканал «Санкт-Петербург», а также на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Владислава Третьяка.

Посол России Степанов отметил, что новые санкции демонстрируют отчаяние Канады и её бессилие на международной арене. Он напомнил, что на советского хоккеиста Владислава Третьяка наложили санкции уже во второй раз. При этом, по словам дипломата, вратарь хоккейной сборной СССР является легендой в самой Канаде. Подобный шаг говорит о «горечи и гневе», которые испытывает канадское правительство. Степанов добавил, что власти Канады ведут себя лицемерно, рассуждая о своей приверженности демократии и свободам, а на деле нарушая эти принципы.

Президент Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против России, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники хотели разрушения РФ закрытия производств, но у них ничего не получилось, подчеркнул глава государства.