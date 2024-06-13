Оттава, 13 июня, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Канада расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа» и ряда СМИ», — говорится в заявлении.

В перечень включили также «Российскую газету» и телеканал «Санкт-Петербург». Под ограничения попали советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как передавало ИА Регнум, Великобритания более чем на 40 позиций расширила антироссийский санкционный список. Под ограничения, в частности, попали компании «Новатэк Мурманск», «Мурманск СПГ», «Русхимальянс», авиаперевозчик «Волга-Днепр». Также Лондон присоединился к санкциям Вашингтона против Московской биржи.

12 июня США ввели новые санкции против России. В список попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур. Под ограничениями, в частности, оказались компании «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «Уралвагонзавод», Амурский металлургический комбинат, Мосбиржа.

Президент России Владимир Путин 6 мая заявил, что санкции, введённые недружественными странами против страны, привели совсем не к тому результату, которого ждали на Западе. Получился обратный эффект — российская экономика растёт. Противники хотели разрушения России и закрытия производств, но у них ничего не получилось, подчеркнул глава государства.