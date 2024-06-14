Оттава, 14 июня, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Россия ответит на новые санкции, которые ввела Оттава в отношении Москвы, заявил журналистам российский посол в Канаде Олег Степанов.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Он назвал действия канадских властей абсурдом.

«Всё это абсурдно и не может вызывать ничего, кроме улыбки, ответные меры по принципу взаимности последуют», — сказал дипломат, слова которого цитирует Lenta.ru.

Степанов также отметил, что новые санкции демонстрируют отчаяние Канады и её бессилие на международной арене. Он напомнил, что на советского хоккеиста Владислава Третьяка наложили санкции уже во второй раз. При этом, по словам посла, вратарь хоккейной сборной СССР является легендой в самой Канаде.

Дипломат полагает, что подобный шаг говорит о «горечи и гневе», которые испытывает канадское правительство. Степанов добавил, что власти Канады ведут себя лицемерно, рассуждая о своей приверженности демократии и свободам, а на деле нарушая эти принципы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Оттава расширила антироссийский санкционный список. Канада наложила рестрикции на «Российскую газету» и телеканал «Санкт-Петербург», а также на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Владислава Третьяка.

В середине мая канадский посол в РФ Сара Тейлор заявила, что отношения между Москвой и Оттавой стали наихудшими за всю их историю. Дипломат уточнила, что Канада проводит в отношении России политику ограниченного взаимодействия, из-за чего она не посетила инаугурацию российского президента Владимира Путина 7 мая.