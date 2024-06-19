Москва, 19 июня, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного срока для обвиняемых в убийстве ополченца, командир батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известный под позывным Моторола, а также покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и других преступлениях. Об этом 18 июня сообщило издание «Газета.Ru».

Vsemetri.com Прокурор

По версии следствия, главный обвиняемый — Александр Погорелов в июне 2016 года вместе с сообщником Александром Тимошенко договорились выступить исполнителями убийства Арсена Павлова. В сговор вовлекли Василия Чурилова и Артёма Ена, которые вели слежку за Моторолой.

Кроме того, всех фигурантов дела обвиняют в работе на СБУ.

Обвинение запросило для Погорелова пожизненное заключение, для Тимошенко — 24 года в колонии строгого режима, Чурилова — 29 лет, Ена — 28 лет заключения.

Оглашение приговора назначили на 19 июня.

Как передавало ИА Регнум, Моторола погиб 16 октября 2016 года в центре Донецка в результате взрыва в лифте собственного дома. В рамках уголовного дела задержали шесть активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее взявшей на себя ответственность за убийство.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей. Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города и уже не вернулся домой. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.