Донецк, 12 ноября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела об убийстве командира подразделения «Спарта» ополчения ДНР Арсена Павлова задержаны шесть активных членов украинской националистической организации Misanthropic Division (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее взявшей на себя ответственность за убийство. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности ДНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Butko Арсений Павлов (Моторола)

«В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены группировки «поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками Службы безопасности Украины и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории республики».

«МГБ республики проводятся мероприятия по документированию роли каждого из участников в противоправной деятельности, в том числе попыток дестабилизации ситуации в ДНР и ЛНР, предпринимаемых украинскими националистами по заданию первого заместителя председателя СБУ — руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника УСБУ по Донецкой области Александра Куца», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте собственного дома 16 октября в центре Донецка.

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