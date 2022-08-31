Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В ДНР отмечают четверную годовщину смерти бывшего главы республики Александра Захарченко. Он погиб в результате теракта в центре Донецка.

Smdnr.ru Александр Захарченко

Четыре года назад, 31 августа 2018 года, Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города и уже не вернулся домой. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу. В годовщину его смерти о Захарченко вспоминают коллеги и близкие.

Утратой для всей республики гибель Захарченко назвал известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В комментарии для РИА Накануне. RU тот отметил, что лично с ним не был знаком.

«Отношусь к его памяти с большим уважением и думаю, что если бы он не погиб 31 августа 2018 года, то многие процессы в республике могли бы быть значительно более эффективными», — процитировала бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее о гибели Героя ДНР высказался глава Республики Крым Сергей Аксенов, политик отметил, что «сейчас всем, кому в Киеве было весело от «наивной» мечты Захарченко о свободном Донбассе, уже не до смеха».