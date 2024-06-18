Москва, 19 июня, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера задержали в Москве, сообщило 18 июня агентство «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

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Тайчера задержали при прилёте в Россию в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке и продаже лизинговой компании. По данным источника, задержаны ещё два человека. Проводятся следственные действия.

Тайчер в 2005 году работал советником первого вице-президента ОАО «РЖД». Также он принимал участие в реформировании компании и создании на её базе железнодорожного оператора — ОАО «Первая грузовая компания». В 2007–2012 годы он являлся первым заместителем ОАО «Первая грузовая компания». В 2012 году в партнёрстве с АФК «Система» развивал ж/д оператора «СГ-Транс», совладельцем которого стал в результате приватизации компании. В 2015–2018 годы возглавлял АО «Федеральная грузовая компания». В 2019 году стал владельцем лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» и создал ж/д компанию «Атлант». В августе 2023 года он вышел из капитала «СГ-транса», в феврале 2024 года продал «Трансфин-М».

По данным РБК, помимо Алексея Тайчера задержали ещё пять человек.

Как передавало ИА Регнум, в январе решением Тверского суда Москвы заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере предпринимателя Бориса Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По версии следствия, он участвовал в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. 9 января его объявили в розыск. Между тем бизнесмен живёт за пределами России.

Против задержанного 25 мая советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 31 день. Чиновника подозревают в причастности к хищению 76 миллионов рублей при строительстве Красного моста в Орле.