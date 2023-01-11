* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Предприниматель Борис Зимин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестован 11 января по делу о мошенничестве в особо крупном размере решением Тверского суда Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России или с момента его задержания на территории России.

Напомним, Зимин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемый в мошенничество в особо крупном размере, по версии следствия, участвовал в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Два дня назад, 9 января, его объявили в розыск. Между тем бизнесмен живёт за пределами России.