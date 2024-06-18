Пхеньян, 18 июня, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности в аэропорту Пхеньяна, когда решали, кто первым сядет в лимузин Aurus. После небольшой дипломатической церемонии Ким Чен Ын уступил Путину. Лидеры сели в автомобиль — кортеж мотоциклистов сопровождал их по дороге из аэропорта.

Кадр из видео

Северокорейский лидер с радостной улыбкой встретил российского коллегу у самого трапа на красной дорожке. Как только российский президент сошёл с трапа, они улыбаясь, обнялись, со словами приветствия пожали друг другу руки.

Общение Владимира Путина и Ким Чен Ын началось у трапа самолёта. Они подошли к президентскому лимузину и оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. Путин сел справа, предварительно сняв пиджак, а Ким Чен Ын, улыбаясь, обошёл автомобиль и сел слева также на заднем сидении.

На переговорах лидеры обсудят развитие сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Запланировано подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 18 июня начал государственный визит в Северную Корею. Борт №1 прибыл в Пхеньян вечером.

В преддверии двухдневного визита Путина на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет лидера России повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Пхеньян из-за предстоящего визита президента России наполнен «атмосферой радости», писала ранее северокорейская газета «Нодон синмун». Издание отметило, что визит Путина в КНДР представляет реальную возможность развития дружественных отношений между странами.