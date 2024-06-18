Москва, 18 июня, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 18 июня приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России и за нарушение правил безопасности при обращении с ними, сообщается на сайте Думы.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, законопроектом предлагается установить уголовную ответственность на срок вплоть до 12 лет лишения свободы за провоз на территорию страны патогенных биоорганизмов — вирусов, токсинов, биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза, и до 8 лет — за нарушение правил безопасности при обращении с ними.

Документ разработан межфракционной рабочей группой Госдумы по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

«Расследование выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин 24 марта заявил о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, которые работают по заказу Вашингтона. Дипломат напомнил, что в день начала специальной военной операции власти Украины в спешке начали уничтожать хранившиеся в этих лабораториях опасные образцы, однако в 2023 году киевский режим возобновил реализацию этих программ, изменив при этом их названия.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.

В августе 2023 года один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что США создавали на Украине лаборатории в рамках своей программы по биологическому оружию. Он также уточнил, что американские специалисты ведут разработки, в частности, по биооружию.