Вашингтон, 15 августа, 2023, 06:44 — ИА Регнум. В рамках программ по биологическому оружию Вашингтон создавал на Украине лаборатории. В этом признался один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

Политик признал, что Америка ведёт разработки, в частности, по биооружию.

«В этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению», — сказал Кеннеди-младший.

Кандидат также напомнил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но были опасения, что «нарушение Женевской конвенции — это преступление».

В этой связи США передали управление биологической безопасностью минздраву. При разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в «100% случаев» существует вероятность действия в обратном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны некоторых стран. Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам четвёртой Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Запад мог размещать свои биолаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия. Он напомнил, что страны — участницы конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия обязаны регулярно обнародовать данные о том, какие лаборатории работают на их территории.

Минобороны России назвало имена людей, которые пытались скрыть информацию о работах с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на населении Украины в рамках биологических программ США.

У США есть опыт разработки биологического оружия, поэтому вероятность изучения Вашингтоном комаров и клещей, выступающих переносчиками опасных заболеваний, с целью заражения целых государств довольно высока. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.