Вашингтон, 16 апреля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ, отметил в своём комментарии посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщается 15 апреля в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — подчеркнул он.

Дипломат также указал, что США разрушили архитектуру контроля над вооружениями (КВРН), которая выстраивалась десятилетиями. Кроме того, по словам Антонова, из-за действий Вашингтона нарушается стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где американская сторона планирует разместить ракеты средней и меньшей дальности.

Посол добавил, что, помимо этого, США оказывают негативное влияние на космическое пространство.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что США создавали на Украине лаборатории в рамках своей программы по биологическому оружию. Он также уточнил, что американские специалисты ведут разработки, в частности, по биооружию.

В декабре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал: в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что на Украине США проводили работы с компонентами биологического оружия и осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций. 15 января он рассказал, что биологические исследования США двойного назначения требуют независимого международного расследования.

27 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что США создали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов. При этом 40 таких объектов находятся на территории Украины. Глава ведомства добавил, что с каждым годом возрастает роль войск РХБЗ.