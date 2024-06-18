Рим, 18 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Власти Италии могут передать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые потенциально способны наносить удары по территории России, пишет Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, передача Киеву боеприпасов большой дальности говорит об изменении политического отношения премьер-министра страны Джорджи Мелони к конфликту на Украине.

Во время кампании перед выборами в Европарламент данный непопулярный в обществе вопрос не упоминался в программе партии Мелони.

«После голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони вернулась к своим первоначальным позициям, и в скором времени правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании», — пишет издание.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая издание Politico сообщило, что президент Соединённых Штатов Джо Байден разрешил Вооружённым силам Украины применять американское оружие для обстрелов российской территории. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Киев уже пользуется этим разрешением.

13 июня Байден в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 в Италии уточнил, что США разрешили Украине наносить удары исключительно по целям в приграничных районах. По его словам, Вашингтон не намерен снимать запрет на применение ВСУ американского оружия для ударов вглубь России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Дипломат уточнила, что западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что адекватным ответом на разрешение Запада Киеву наносить удары натовским оружием по российской территории являются нестратегические ядерные учения, второй этап которых ВС РФ начали проводить совместно с белорусскими военными.