Москва, 18 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. ВС России поразили склад 44-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для распределения поставленной западной техники. Об этом 18 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Также поражены цех производства ударных БПЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялись разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, скопления живой силы и техники противника в 124 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

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