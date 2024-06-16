Луганск, 16 июня, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Экипажи Су-34 и Су-35 истребительной и бомбардировочной авиации ВКС России нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины, уничтожив командный пункт и личный состав противника. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

«Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что боевая задача была выполнения в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России. Удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили в зоне проведения специальной военной операции два села — Артёмовку в Луганской Народной Республике и Тимковку в Харьковской области.

За неделю украинские войска потеряли 3 405 военнослужащих, три станции радиоэлектронной борьбы, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь американских гаубиц M777 и 32 автомобиля. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.