Москва, 17 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российские военные за сутки улучшили положение на пяти направлениях в зоне проведения спецоперации, украинские войска потеряли до 1775 бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 июня на брифинге.

Павел Лисицын/РИА Новости

Силы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника у сёл Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские и Дружелюбовка в Харьковской области, а также у села Невское в ЛНР. Потери Украины составили до 405 бойцов, а также три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота».

Подразделения войсковой группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах города Волчанска, посёлка Глубокое, сёл Синельниково и Липцы в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака украинской штурмовой группы. ВСУ за сутки потеряли до 300 бойцов, четыре пикапа, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю. Бои, в ходе которых российские военные нанесли поражение украинским силам, шли у населённых пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк в ДНР. Украинские подразделения потеряли до 535 бойцов, два бронетранспортёра, три пикапа, две гаубицы М777 производства США, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов.

Более выгодные рубежи заняли и военнослужащие российской группировки «Восток». Бои шли у посёлка Великая Новосёлка в ДНР и села Варваровка в Запорожской области. За сутки отражены две атаки украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 150 бойцов. ВСУ также потеряли три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка в ДНР, а также отразили за сутки четыре контратаки штурмовых групп украинской армии. ВСУ потеряли до 335 бойцов, американскую БМП Bradley, американскую бронированную машину MaxxPro и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, гаубица Д-20, САУ «Акация», гаубица 2А65 «Мста-Б», две гаубицы Д-30, пушка «Рапира», боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

Ещё до 50 бойцов ВСУ потеряли в зоне действия российской группировки «Днепр». Подразделения ВС РФ нанесли поражение украинской армии в районах сёл Жеребянки и Нестерянка в Запорожской области. Украинские войска также потеряли два автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили позиции ВСУ у города Соледара в ДНР.

Бойцы российской группировки «Днепр» разработали уникальный ударно-транспортный беспилотник «Перун», способный нести до 200 килограммов полезной нагрузки. БПЛА также способен выполнять задачи по разведке территорий и проводить поисково-спасательные работы.