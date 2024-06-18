Москва, 18 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним 18 июня рассмотрит в первом чтении Государственная дума России. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Он отметил, что родители и учителя просят запретить продажу таких напитков детям. Врачи доказали, что энергетики вредны для здоровья. На фоне их бесконтрольного потребления растёт риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать уже с 1 сентября 2024 года», — написал Володин.

Спикер ГД добавил, что инициатива направлена на защиту здоровья детей и ограждение молодёжи от пагубных привычек.

Как сообщало ИА Регнум, в мае депутаты всех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи детям безалкогольных энергетических напитков. Володин отмечал, что почти каждый четвёртый житель России употребляет энергетики, а среди молодёжи этот показатель превышает 50%.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, запрет на продажу несовершеннолетним нужен, но недостаточен. Она отметила, что проблема гораздо серьёзнее, так как уже целое поколение выросло на энергетиках и многие родители сами покупают их детям.

В ряде регионов запрет уже действует. Так, в Тверской области ввели запрет на продажу энергетиков детям в марте 2015 года, в Тюменской области — в декабре 2019 года, в Башкирии — в ноябре 2020 года.