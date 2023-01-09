Москва, 9 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Запретить продажу несовершеннолетним энергетических напитков — самое простое предложение, однако проблема намного шире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Энергетические напитки

«Внесенный в Госдуму законопроект имеет важную цель — защитить здоровье детей и подростков. Но запретить продажу энергетиков несовершеннолетним — самое простое, хотя предложение по сути абсолютно правильное. Но, на мой взгляд, проблема намного шире. В дом-то энергетики несут не дети, а их родители», — отметила Школкина.

Можно сказать, нынешнее поколение родителей уже выросло на этих тониках и энергетиках, указала парламентарий.

Законопроект о запрете розничной продажи энергетиков несовершеннолетним внесли в Госдуму депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается, следует из документа. Кроме того, запрещается торговля такими напитками в организациях культуры, на стадионах, в поликлиниках, больницах, в детских и молодежных организациях.