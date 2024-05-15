Москва, 15 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Депутаты всех фракций Государственной думы внесли в парламент на рассмотрение законопроект о запрете продавать безалкогольные энергетические напитки детям, сообщил 15 мая спикер законодательного органа Вячеслав Володин в Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

По его информации, в стране почти каждый четвёртый употребляет энергетики, а среди молодёжи этот показатель превышает 50%.

«Опасная тенденция. Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — написал он.

Володин провёл опрос в Telegram-канале по этой теме, и 90% пользователей заявили, что поддерживают запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Он отметил, что ряд регионов уже ввели эту норму, но федерального закона о запрете нет.

Председатель Госдумы подчеркнул, что решение о введении ограничений на продажу энергетических напитков необходимо принять до августа, пока не завершилась весенняя сессия парламента.

Как сообщало ИА Регнум, в Тверской области ввели запрет на продажу энергетиков детям в марте 2015 года, в Тюменской области такое решение приняли в декабре 2019 года, в Башкирии ограничили продажу в ноябре 2020 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина в беседе с ИА Регнум заявила, что поддерживает запрет продавать такие напитки несовершеннолетним, но этого недостаточно. Она отметила, что проблема гораздо серьёзнее, так как уже целое поколение выросло на энергетиках и многие родители сами покупают их детям.