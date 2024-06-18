Брюссель, 18 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Главы государств и правительств Евросоюза на встрече 17 июня не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщил журналистам в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель, слова которого передаёт передает агентство Associated Press (AP).

Zhao Dingzhe/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«На данном этапе соглашения нет», — сказал он.

По его словам, вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решён до конца июня. На встрече 17 июня лидеры ЕС выслушали фон дер Ляйен, которая поделилась своими мыслями о будущем Европейского союза, добавил Мишель.

Как передавало ИА Регнум, Урсулу фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.

Европейское издание газеты Politico ранее написало, что переизбрание фон дер Ляйен может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий в ЕС. В 2019 году её кандидатуру поддержала коалиция, состоявшая из консервативной Европейской народной партии, либералов и социалистов. Они обеспечили ей незначительное большинство в 383 голоса при необходимом минимуме в 374.

Неназванный депутат Европарламента от Франции заявил изданию, что при переизбрании главы ЕК может произойти настоящий сюрприз. По словам ещё одного источника, также не названного европейского дипломата, фон дер Ляйен лидирует среди других кандидатов, но ещё рано говорить о том, что она будет переизбрана.