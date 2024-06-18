Москва, 18 июня, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак встретился с финалистом президентской программы «Время героев», капитаном Александром Суразовым и предложил ему поработать в своей команде.

Telegram-канал врио главы Республики Алтай Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак и Александр Суразов

Как отметил врио главы региона, такие люди, как капитан Суразов, являются гордостью России и Республики Алтай в частности.

«Встретились с Александром в Москве. Сейчас он заканчивает первый модуль программы. Впереди — ещё три. Предложил Александру поработать в нашей команде, команде Республики Алтай», — написал Турчак у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что есть задачи, с которыми Суразов отлично справится.

14 июня во время встречи Путина с финалистами программы Суразов рассказал, что в 2020 году с отличием закончил Новосибирское высшее военное командное училище. Во время спецоперации, несмотря на полученные тяжёлые ранения, старался быстро восстановиться и вернуться в строй для выполнения боевых задач. Суразов поблагодарил президента за программу «Время героев» и заверил, что бойцы спецоперации не подведут российского лидера. В ответ Путин поблагодарил маму Суразова и матерей других военнослужащих за воспитание таких бойцов.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участников, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось со изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.

14 июня в ходе встречи с участниками программы в подмосковном Солнечногорске президент призвал их пока не возвращаться в зону спецоперации на Украине, а продолжать обучение.

Российский лидер спросил, кто планирует вернуться на фронт, и констатировал, что таких большинство. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением, но сейчас ситуация не такая, как в мирное время.

На встрече Путин также подчеркнул, что Россия непобедима, потому что многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьёй.