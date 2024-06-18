Новый, 846-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован мощным пожаром в Азовском районе Ростовской области, возникшим в результате атаки вражеских БПЛА. О возгорании резервуаров с нефтепродуктами сообщил 18 июня губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM
Беспилотники

По уточненной информации спасателей, площадь пожара составила 3,2 тысячи кубических метров. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники Видеокадры с места ЧП обнародовали в МЧС.

По словам спасателей, пострадавших нет.

А в Белгородской области в ночь на 18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Мокрая Орловка, пострадала женщина.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север».

Соответствующие видеокадры с рассказом командира разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М о деталях боевого вылета опубликовало Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.