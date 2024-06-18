Пхеньян, 18 июня, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Народы КНДР и России дорожат своими традициями и политическим доверием, особенно это важно в нынешнее время, когда «вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». И объединив усилия, две страны могут отразить любую агрессию. Об этом говорится в статье в северокорейской газете «Нодон синмун».

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына [kremlin

«Когда мы бережно относимся к традициям дружбы, единства и непрерывно их укрепляем, то можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», — написало издание.

Также отмечается, что Россия и Северная Корея продолжают оказывать друг другу поддержку в условиях, когда «разрушается стратегический баланс и стабильность», развивая отношения на далекую перспективу.

«Дружба между российским и корейским народом становится надёжным стратегическим бастионом и мотором окончательного строительства нового многополярного мира», — заверили в газете, добавив, что Россия и КНДР будут всегда непобедимы.

По заверению издания, КНДР почитает за честь сражаться плечом к плечу вместе с Россией за защиту международной справедливости.

Как сообщало ИА Регнум, Пхеньян из-за предстоящего визита президента России Владимира Путина наполнен «атмосферой радости», написала 18 июня северокорейская газета «Нодон синмун».

В преддверии своего визита в КНДР президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» отметил, что, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, народ Северной Кореи столь же эффективно отстаивает свои интересы, борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. По словам Путина, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития.

Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут 19 июня.