Москва, 18 июня, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Народ КНДР достойно и мужественно отстаивает свои интересы, написал президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун».

pixabay.com Флаг КНДР

«Наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», — отметил российский лидер в опубликованной статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» на сайте Кремля.

Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном неоднократно изъявляло желание решать мирным путём все разногласия, но Вашингтон отказывается от выполнения ранее достигнутых договорённостей, непрерывно выдвигает новые, более жёсткие и заведомо неприемлемые требования, добавил Путин.

По словам президента, Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития. Москва готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, заверил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине, отметил также в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» Владимир Путин. Пхеньян был и остаётся убеждённым единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, а также учёте интересов друг друга, указал российский президент.

Владимир Путин прилетит в Пхеньян вечером 18 июня, основные мероприятия пройдут на следующий день, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет. Также запланированы переговоры делегаций в расширенном составе. В честь визита Владимира Путина в Пхеньяне состоится торжественный концерт, президент РФ посетит это мероприятие, добавил Ушаков.

Политические решения властей США подталкивают Китай, Иран и Северную Корею (КНДР) к сплочению вокруг России, заявил американский предприниматель Илон Маск.