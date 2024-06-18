Москва, 18 июня, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России с 18 по 28 июня примут участие в учениях в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

В 2024 году манёвры впервые приобретают формат двусторонних. В рамках учений моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника, проведут тренировки по отражению нападения БПЛА и БЭК, а также выполнят комплекс практических учебно-боевых упражнений.

Всего задействовали около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ, включая дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, Ил-38 и Ил-38Н, вертолёты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

Кроме того, в манёврах участвуют подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

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Как передавало ИА Регнум, ранее в июне российские и египетские военные корабли провели совместные учения в Средиземном море. В ходе манёвров отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. От Египта участвовал фрегат «Аль-Кадир». Совместную тренировку в ТОФ назвали очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

В начале июня военные России и Сирии отработали учения, в ходе которых отразили удары противника по пункту базирования «Тартус». Отмечается, что экипажи ЗРК «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии уничтожили морские дроны условного противника, пытавшиеся прорваться на внутренний рейд порта.