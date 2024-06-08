Тартус, Сирия, 8 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. ВС России совместно с сирийскими военными отработали учения, в ходе которых были отражены удары противника по пункту базирования «Тартус». Об этом сообщает Минобороны России.

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«Противник для выведения из строя инфраструктуры порта и военных объектов применил ударные беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. Военнослужащие российских и сирийских подразделений противовоздушной обороны поразили цели, имитирующие БПЛА, огнём переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10»», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что экипажи ЗРК «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии уничтожили морские дроны условного противника, пытавшихся прорваться на внутренний рейд порта.

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Действия военных координировались командованием ВС РФ и руководящем составом Сирийской арабской армией в совмещённых командных пунктах в Сирии.

«Кроме того, в рамках учений расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» отразили попытку нападения с моря надводных кораблей условного противника. По замыслу учения десантные корабли противника выдвинулись к побережью Сирии для высадки сил и захвата плацдарма. Расчёты ракетных комплексов заблаговременно прибыли в позиционные районы, где развернули пусковые установки БРК «Бастион»», — отмечается в сообщении Минобороны.

В ходе учений военные отработали подготовку комплексов к боевому применению и осуществили без фактического применения электронные пуски ракет по надводным целям в Средиземном море на расстоянии более 150 километров.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Хомс два места базирования боевиков.

Также ЦПВС зафиксировал один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.

В конце марта в Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в Сирии увеличилась диверсионная активность боевиков. По информации замруководителя ЦПВС Юрия Попова, 29 марта Вооружённые силы Сирии отбили атаки вооружённых формирований в районах Урум-Эс-Сугры и Кафер-Небеля, уничтожив не менее десяти боевиков. В ЦПВС призвали руководство незаконных вооружённых формирований прекратить провокации.