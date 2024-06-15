Александрия, Египет, 15 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские и египетские военные корабли провели совместное учение в Средиземном море, сообщили 15 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

«На учениях отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов», — заявили в пресс-службе флота.

В завершении прошла прощальная церемония, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен.

В пресс-службе отметили, что от Египта участвовал фрегат «Аль-Кадир». Совместную тренировку в ТОФ назвали очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

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Ранее отряд российских кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» покинул порт Александрия, который посещал с деловым визитом.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня военные России и Сирии отработали учения, в ходе которых отразили удары противника по пункту базирования «Тартус». Отмечается, что экипажи ЗРК «Панцирь-С» совместно с экипажами противодиверсионного катера Черноморского флота «Кадет» и малых ракетных катеров ВМС Сирии уничтожили морские дроны условного противника, пытавшихся прорваться на внутренний рейд порта. Также в ходе учений военные отработали подготовку комплексов к боевому применению и осуществили без фактического применения электронные пуски ракет по надводным целям в Средиземном море на расстоянии более 150 километров.

В период с 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Белоруссия и Россия под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны провели совместное лётно-тактическое учение. Военные отработали вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.