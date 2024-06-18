Москва, 18 июня, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Генпрокуратура выступила с предложением запретить въезд в Россию иностранцам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций. С такой мерой РФ может тщательнее защищаться от влияния извне. Об этом говорится в письме надзорного ведомства в МВД, с которым ознакомились «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты

МВД уже разработало новый законопроект, который формирует комплексный подход к регулированию в миграционной сфере. Речь идёт об отдельном федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…».

В нём есть статья 13, которая оговаривает обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в стране людей из других государств. Генпрокуратура предлагает дополнить эту статью. В частности, запретить въезд, пребывание и проживание людей, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ».

Отмечается, что РФ признала нежелательными на своей территории 166 иностранных и международных неправительственных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в этом вопросе.